Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü düşüşle kapattı

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.488,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.454,00
  • Yarım Ziynet 727,00
  • Çeyrek Ziynet 364,00
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