Altın günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin 680 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin lira, en yüksek 254 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 254 bin 680 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 179 bin 334,92 lira, işlem miktarı ise 675,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 318 milyon 635 bin 555,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 254,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20 254,40 254,60

Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00 1.676,00 1.697,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,50 237,50 232,00 236,00

Lira(Tam) Ziynet 1.649,00 1.669,00 1.638,00 1.658,00

Yarım Ziynet 824,00 834,00 819,00 829,00

Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 410,00 415,00