Çeyrek altın kaç para oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.317,02 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 221 bin 500 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2392 lira, satışta 5,2602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2601 lira, satışta 5,2812 lira olarak belirlemişti.
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 221,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- SALI ÇARŞAMBA
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,70 221,90 221,60 221,80
- Cumhuriyet Ata Lira 1.461,00 1.482,00 1.460,00 1.481,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 202,00 206,00 202,00 206,00
- Lira(Tam) Ziynet 1.428,00 1.448,00 1.427,00 1.447,00
- Yarım Ziynet 714,00 724,00 714,00 724,00
- Çeyrek Ziynet 357,00 362,00 357,00 362,00