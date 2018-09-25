Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 240,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın 391,00 lira, Cumhuriyet altını 1.601,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 223 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 391,00 lira, Cumhuriyet altını 1.601,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 240,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 240,00

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.601,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 223,00

  • Lira(Tam) Ziynet 1.564,00

  • Yarım Ziynet 782,00

  • Çeyrek Ziynet 391,00

Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım
EKONOMİ
Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.