Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,38 artışla 232,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 379,00 lira, Cumhuriyet altını 1.553,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,38 yükselişle 232,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,10 227,30 232,50 232,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.496,00 1.517,00 1.532,00 1.553,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,00 211,00 212,00 216,00
Lira(Tam) Ziynet 1.462,00 1.482,00 1.497,00 1.517,00
Yarım Ziynet 731,00 741,00 749,00 759,00
Çeyrek Ziynet 365,00 370,00 374,00 379,00