Altın günü yükselişle kapattı

Spor

Şampiyonlar Ligi maçlarını hiçbir kanal yayınlayamayacak

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmaları Türkiye'deki hiçbir kanaldan yayınlayamayacak. 1. hafta maçlarının yayın hakkını alan beIN Sports, ikinci hafta mücadeleleri için yaptığı girişimlerde mali açıdan anlaşma sağlayamadı.