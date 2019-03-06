Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 Mart 2019 çeyrek altın fiyatları

Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 224,10 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 366,00 lira, Cumhuriyet altını 1.497,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 224,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 224,10
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.497,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,20
  • Lira(Tam) Ziynet 1.462,00
  • Yarım Ziynet 731,00
  • Çeyrek Ziynet 366,00

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