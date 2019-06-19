Altın günü yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 252,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00
- Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,50
- Lira(Tam) Ziynet 1.641,00
- Yarım Ziynet 821,00
- Çeyrek Ziynet 410,00