Altın günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 440 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 750 lira, en yüksek 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artışla 256 bin 440 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 255 milyon 28 bin 328 lira, işlem miktarı ise 1.005,4 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 256 milyon 685 bin 297,5 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Urus Kıymetlı Madenler Tıcaretı AS, Kuveyt Turk Katılım Bankası AS şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 255,50 255,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.684,00 1.705,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,20 234,20 233,00 237,00

Lira(Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.645,00 1.665,00

Yarım Ziynet 812,00 823,00 823,00 833,00

Çeyrek Ziynet 407,00 412,00

411,00 416,00