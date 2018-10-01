Ekonomi Altın haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftaya düşüşle başladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan tamamladı. Çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.517,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 211 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.517,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 227,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.517,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 211,00

  • Çeyrek Ziynet 370,00

  • Lira(Tam) Ziynet 1.482,00
  • Yarım Ziynet 741,00

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