Ekonomi Altın haftayı 264,90 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftayı 264,90 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 264,90 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 431,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.765,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
9 Ağustos altın fiyatları.
9 Ağustos altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 264,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 431,00 lira, Cumhuriyet altını 1.765,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 264,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,50 262,70 264,70 264,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.730,00 1.751,00 1.744,00 1.765,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,50 243,50 241,50 245,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.691,00 1.711,00 1.705,00 1.725,00
  • Yarım Ziynet 845,00 855,00 852,00 862,00
  • Çeyrek Ziynet 423,00 428,00 426,00 431,00

Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti
EKONOMİ
Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

THY pilot adayları arıyor
EKONOMİ
THY pilot adayları arıyor

Tarlada kalan karpuzlar işçiye bayram hediyesi oldu
EKONOMİ
Tarlada kalan karpuzlar işçiye bayram hediyesi oldu

El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı
EKONOMİ
El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı
İbrahim Kalın ile John Bolton telefonda görüştü

İbrahim Kalın ile John Bolton telefonda görüştü
4 partiden ABDye Gülen çağrısı

4 partiden ABD'ye Gülen çağrısı

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bir açıklama yaptı.
Mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.

​Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Yoğunluk başladı

Yoğunluk başladı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili trafiği başladı.
Konutta<br>34 bin başvuru

Konutta
34 bin başvuru

​%0.99'luk krediye 5,9 milyar TL'lik talep geldi.

Minare<br>terbiyesi aldım

Minare
terbiyesi aldım

​Ömer Tuğrul İnançer, hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

Afrin'de üs bölgesine saldırı

Afrin'de üs bölgesine saldırı

​2 askerimizin yaralandığı saldırıya, anında karşılık verildi.

Başvuran<br>aracını alacak

Başvuran
aracını alacak

El konulan 40 bin araç için iade süreci başladı.
Şampiyonlar <br>Medipol'de buluştu

Şampiyonlar
Medipol'de buluştu

​Rektör Aydın, şampiyonlarla bir araya geldi
Almaya gittiler

Almaya gittiler

​Galatasaray'dan Falcao için Fransa çıkarması.
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.