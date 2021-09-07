Kapalıçarşı'da altın düşüşle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 193 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PAZARTESİ SALI
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 484,00 484,20 481,20 481,40
- Cumhuriyet Ata Lira 3.189,00 3.210,00 3.172,00 3.193,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,50 445,50 439,00 443,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.117,00 3.137,00 3.100,00 3.120,00
- Yarım Ziynet 1.558,00 1.568,00 1.550,00 1.560,00
- Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 775,00 780,00