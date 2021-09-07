Ekonomi Kapalıçarşıda altın düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,40 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 193 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Altın ne kadar oldu? 7 Eylül altın fiyatları
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 193 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 484,00 484,20 481,20 481,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.189,00 3.210,00 3.172,00 3.193,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,50 445,50 439,00 443,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.117,00 3.137,00 3.100,00 3.120,00
  • Yarım Ziynet 1.558,00 1.568,00 1.550,00 1.560,00
  • Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 775,00 780,00
Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.