Altın önem kazanacak

Linkedin'de konuya ilişkin geniş bir paylaşım yapan Dalio, küresel ekonomide daha önce de yaşanan büyük dönemsel dönüşümleri "Paradigma Değişimi" olarak adlandırdı.

Merkez bankalarının son yıllarda faiz indirimi ve para basma gibi genişlemeci politikalarla yatırımcıları hisse senedi ve bono gibi araçlara doğru ittiğini hatırlatan Dalio, paradigma değiştiğinde bu varlıkların getirilerinin düşeceğini belirtti ve ekledi:

"Bu varlıkların (hisse, bonolar vb) iyi gerçek getiri sağlayamayacak gibi olduğunu düşünüyorum. En iyi performans gösterecek varlıklar, para birimlerinin değeri düşürülürken ve ciddi yerel ve uluslararası sorunlar görüldüğünde değer kazanan varlıklar olacaktır; örneğin altın gibi."

Paradigma değişimlerinde bir çok kişinin o sırada popüler olan yatırım stratejilerine fazla gömülmüş halde yakalandığını ve büyük zarar gördüğü belirten Dalio, paradigma dönüştüğünde yatırımcıların da düşünce yapılarını değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

En son paradigma değişiminin yaşandığı 2008 Krizi’nden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer küresel merkez bankalarının faizleri düşürdüğünü ve yüksek miktarlarda bono-tahvil satın alarak piyasaya para verdiğini anlatan milyarder yatırımcı Dalio, bu dönemde yan etki olarak devlet ve şirket borçlarının aşırı arttığını ve böylece merkez bankalarının artık faiz yükseltemez hale geldiğini aktardı.

Fed'in faizleri artırarak ve satın aldığı bonoları boşaltarak normalleşmeye çalıştığını; ancak, özellikle borsalarda yaşanan satışlar nedeniyle bu politikalardan geri dönmek zorunda kaldığını anımsatan Dalio, gelinen noktada piyasanın Fed'in tekrar faiz indirimine gitmesini beklediğini ve mecburen devam ettirilen bu tip parasal genişleme politikalarının şu an popüler olan, özellikle bono gibi varlıkların getirilerini eriteceğini ileri sürdü.

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Dalio yeni paradigma değişiminin tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini bilmediğinin altını çizdi ve ekledi:

"Gelecek birkaç yıl içersinde büyük ihtimalle;

1) Ekonomi zayıflayacak ve merkez bankalarının piyasaları canlandıracak araçları tükenecek,

2) Borç ve borç dışı (emeklilik, kamusal sağlık harcamaları vb) yükümlülükler giderek büyük miktarda artacak. Bunların ödenme zamanları gelecek ancak elde tutulan varlıklar ödemeleri karşılayamayacak. Başka bir biçimde söylersek, içinde bulunduğumuz paradigma şunlar olduğunda bitecek:

a) Gerçek (enflasyondan arındırılmış) faiz oranları o kadar düşürülecek ki şuan borçları (bonoları) ellerinde tutanlar bunları artık tutmak istemeyecek ve daha iyi olduğunu düşündükleri başka yatırım araçlarına geçecekler.

b) Aynı anda borçların-yükümlülüklerin ödenmesi için büyük bir para (likidite) ihtiyacı ortaya çıkacak ve bu piyasalarda oluşan ciddi sıkışmayı arttıracak... O noktada piyasada yeterli para olmadığıdan şu kombinasyonla karşılaşacağız: büyük açıklar parasallaştırılacak, para birimleri devalüe edilecek ve vergiler yükseltilecek."

Dalio bu koşullarda yatırımcıların portföyüne altın eklemeyi düşünmesinin hem risk azaltıcı hem de getiri arttırıcı olacağına inandığını da vurguladı.

Ray Dalio’nun 1975’te kurduğu Bridgewater Associates halen dünya çapında 150 milyar dolarlık fon yönetiyor. Dalio, 2018’i 8.1 milyar dolar kârla kapatarak bir hedge fonun tarihte kaydettiği en yüksek getiriyi elde etti. Bridgewater Associates kurulduğu günden bu yana yatırımcılarına 57.8 milyar dolar kazandırdı.

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