Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi hamlesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da benzer bir adım atacağına yönelik beklentiler, özellikle 50 baz puanlık bir indirim için güçlü sebepler olduğu değerlendirmeleriyle birlikte ons altının yeni rekor seviyelere ulaşmasına yol açıyor. 11-12 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla gram altın ve ons altın yeni zirvesini gördü.
Altının ons fiyatı 2 bin 570 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
- Gram altın, son günlerde 2.753 TL ile 2.855 TL arasında işlem görüyor. 12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 liraya çıktı. Küçük yatırımcılar arasında yaygın olan çeyrek altın ise 4.501 TL ile 4.625 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde, Cumhuriyet altını 17.951 TL ile 19.080 TL arasında işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın 2.517 dolar ile 2.547 dolar aralığında seyrediyor.
Altın fiyatlarında son durum:
Yükseliş sürecek mi?
Altın, belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak tercih ediliyor. ABD'de enflasyon oranlarının düşmesi ve FED’in olası faiz indirimleri, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve ekonomik yavaşlama beklentileri de altının cazibesini artıran diğer faktörlerdir.
- Yakın vadede, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak, gelecekte merkez bankalarının alacağı kararlar ve küresel ekonomik veriler, fiyatların yönünü değiştirebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu süreçte belirleyici olacak.
İlk direnç 2 bin 590 dolar
Analistler, yukarı harekette karşılaşılabilecek ilk direncin 2 bin 590 dolar olabileceğini ifade ediyor. Aşağıda destekler ise 2 bin 555 ve 2 bin 529 dolar seviyesinde bulunuyor.
'İyiye işaret eden bir senaryo'
Tüm ezberler bozulacak
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki yazısında, 'Elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?' sorusuna 3 seçenekle açıklık getirdi:
"Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu.
Kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum.
- Ancak EUR/USD paritesinin de uçmasını beklemeyin. Parite, dolardan da sert gerileyebilir. 1,0950 seviyesi aşağı yönlü kırılınca önce soluğu 1,08’de alır. Yeter mi? Yetmez onun da aşağısı olur ve şaşırmam.
Büyük tuzak!
- . seçenek: Altınımı rasyo üzerinden gümüşe çevirebilirim, rasyo çok yüksek.
- . seçenek: Altınımı parite üzerinden dolara çevirebilirim. (En son 82.750 dolar dı)
- . seçenek: Yüzde 50 bölerdim, yüzde 25’i gümüş yüzde 25’i dolar olurdu.
'Ev ya da araç alacağım TL’ye geçmek için iyi bir zaman mı?'
- Borsa işi tamam. Dolar ile devam. Dip operasyonu yapıp, Kusursuz Fırtınayı izleyeceğim."