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Ekonomi

Altında rekor üstüne rekor! TL'ye çevirmek için doğru zaman mı? 'Tüm ezberler bozulacak' diyerek 3 seçenek sundu: İşte güncel fiyatlar

Küresel ekonomik koşullarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikaları, altının değerini belirlemede önemli rol oynuyor. Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İç piyasada gram altın yeni zirvesini gördü. Peki yükseliş sürecek mi, altın almalı mı satmalı mı, altın fiyatları ne kadar? 'Tüm ezberler bozulacak' diyen para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Ev yada araç almak isteyen yatırımcılar TL'ye dönmeli mi?' sorusuna 3 seçenekle cevap verdi. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın 13 Eylül 2024 fiyatları...

Seren Som
10:32 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:42 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi hamlesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da benzer bir adım atacağına yönelik beklentiler, özellikle 50 baz puanlık bir indirim için güçlü sebepler olduğu değerlendirmeleriyle birlikte ons altının yeni rekor seviyelere ulaşmasına yol açıyor. 11-12 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla gram altın ve ons altın yeni zirvesini gördü.

Altının ons fiyatı 2 bin 570 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

  • Gram altın, son günlerde 2.753 TL ile 2.855 TL arasında işlem görüyor. 12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 liraya çıktı. Küçük yatırımcılar arasında yaygın olan çeyrek altın ise 4.501 TL ile 4.625 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde, Cumhuriyet altını 17.951 TL ile 19.080 TL arasında işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons altın 2.517 dolar ile 2.547 dolar aralığında seyrediyor​.

Altın fiyatlarında son durum:

Yükseliş sürecek mi?

Altın, belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak tercih ediliyor. ABD'de enflasyon oranlarının düşmesi ve FED’in olası faiz indirimleri, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları ve ekonomik yavaşlama beklentileri de altının cazibesini artıran diğer faktörlerdir​.


  • Yakın vadede, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak, gelecekte merkez bankalarının alacağı kararlar ve küresel ekonomik veriler, fiyatların yönünü değiştirebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu süreçte belirleyici olacak.

İlk direnç 2 bin 590 dolar

Analistler, yukarı harekette karşılaşılabilecek ilk direncin 2 bin 590 dolar olabileceğini ifade ediyor. Aşağıda destekler ise 2 bin 555 ve 2 bin 529 dolar seviyesinde bulunuyor.


'İyiye işaret eden bir senaryo'

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer,
“Fed'in ilk faiz indiriminin boyutu ne olursa olsun, potansiyel olarak uzun ve sık bir gevşeme döngüsünün eşiğindeyiz ve bu da altın gibi getirisi olmayan varlıklar için iyiye işaret eden bir senaryo”
dedi.

Tüm ezberler bozulacak

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki yazısında, 'Elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?' sorusuna 3 seçenekle açıklık getirdi:

"Yılın üçüncü çeyreğine az kaldı. Finansal piyasalarda ciddi kargaşalı bir kapanış bekliyorum. Yani, tam benim sevdiğim ortam oluştu.

Kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir süreç bekliyorum.

Mesela; Fed, 18 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimlerine başlayabilir ve dolar endeksi (dxy), 100 seviyesinin altına gerileyebilir.

  • Ancak EUR/USD paritesinin de uçmasını beklemeyin. Parite, dolardan da sert gerileyebilir. 1,0950 seviyesi aşağı yönlü kırılınca önce soluğu 1,08’de alır. Yeter mi? Yetmez onun da aşağısı olur ve şaşırmam.

Büyük tuzak!

“Dolar endeksi ve EUR/USD paritesi gerileyince, TL ayakları da geriler” diye düşünebilirsiniz. Hayır. TL tarafı değil, orası ayrı bir hikaye.
Ons altın 2.560 dolar seviyesine gitti, daha yolu var mı?
Evet, 2.570-2.578 dolar seviyesine kadar yolu var.

Peki bu yıl beklentimiz neydi? 2.600-3.000 dolar aralığı. Yani, şaşırdık mı? Hayır. Ama tuzak var, hem de büyük tuzak!

Ons altını 2.420 dolara kadar getirirler ve oyalarlar. Belki daha da aşağısına sarkabilir! Kusursuz Fırtına’da onu da sallayacaklar.
Son dip operasyonu yapmadan yılı tamamlamayacaklar. Gram altın da geriler mi? Ons nereye, gram oraya.
“Peki elimizdeki altınları TL’ye mi dönmeliyiz?”
diye soru sorabilirsiniz. Cevabım üç seçenekli. Tek şart açıkta kalmamak!
  1. . seçenek: Altınımı rasyo üzerinden gümüşe çevirebilirim, rasyo çok yüksek.
  2. . seçenek: Altınımı parite üzerinden dolara çevirebilirim. (En son 82.750 dolar dı)
  3. . seçenek: Yüzde 50 bölerdim, yüzde 25’i gümüş yüzde 25’i dolar olurdu.

'Ev ya da araç alacağım TL’ye geçmek için iyi bir zaman mı?'

Bir varlığımla üç çeşit yapmış olurdum. TL karşısında dolar, borsa. TL varsa elimde Eylül’de bunlarla ilgilenirdim.
Dolarım varsa bekler, Euro’m varsa dolar veya borsa seçeneğimi kullanırdım.

Acil nakite ihtiyacım var (ev ya da araç) alacağım, TL’ye geçmek için iyi bir zaman mı?
Eğer satın alacağım ev ya da araç hazırsa TL’ye geçmek için iyi fırsat derdim.
Eylül, çeşitlilik ayı. Ben bugünlerde dolarda beklemeyi seviyorum.

  • Borsa işi tamam. Dolar ile devam. Dip operasyonu yapıp, Kusursuz Fırtınayı izleyeceğim."

Bakan Bolat: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz” dedi. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğünün tüccarlar, sanayiciler ve çiftçiler için karşılıklı ticareti hızlandıracağına vurgu yapan Bakan Bolat "Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek” ifadelerini kullandı.





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