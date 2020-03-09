Altın rekordan döndü!

9 Mart 2020 Çeyrek, Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor.

GRAMI 338 LİRAYA ÇIKTI

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın uluslararası piyasalarda rekor kırarak 338 lira seviyelerine çıksa da şu dakikalarda 330 lira seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 doların üzerini görse de şu dakikalarda 1.673,97 dolardan işlem görüyor.

Altın satış rakamlarına bakıldığındaçeyrek altın 538 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 203 liradan yarım altın ise bin 76 liradan satılıyor.

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