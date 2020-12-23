Ekonomi Altın rezervi FETÖnün kasası Akın İpekten geri alınan arazide bulundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın rezervi FETÖ'nün kasası Akın İpek’ten geri alınan GÜBRETAŞ'ın arazisinde bulundu

Altın rezervi FETÖ'nün kasası Akın İpek’ten geri alınan arazide bulundu

Tarihi doğalgaz keşfinin ardından bir sevindirici haber de Bilecik'ten geldi. Tarım Kredi iştiraki Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Parasal karşılığı 6 milyar dolara (46 milyar lira) denk gelen keşif ile Gübretaş Maden AŞ'ye ait maden sahası dünyada da ilk 5’e girecek iken rezervin ise iki yıl içinde çıkarılması bekleniyor. Türkiye'nin altın varlığında en büyük sahası haline dönüşen maden sahasının hikayesi ise oldukça ilginç. Söz konusu maden sahasının 15 Temmuz Darbe Girişimine kadar FETÖ'nün elinde bulunan Koza Altın'a verildiği ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine açılan dava sonrası geri alındığı ortaya çıktı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi.
Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi.

Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından yüzleri güldüren haber bu sefer de Bilecik'ten geldi. Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.

7/24 güvenlik tarafından korunan maden sahasındaki 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla parasal karşılığı ise 6,5 milyar doları buluyor.

İKİ YIL İÇİNDE ÇIKARILACAK

Yapılan sonda işlemlerinin ardından tespit edilen altın rezervinin çıkarılması için maden sahasındaki çalışmalara hız verildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, söz konusu rezervin iki yıl içinde çıkarılarak ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.

DÜNYADA İLK 5'E GİRECEK

3.5 milyon onsluk altın varlığının tespit edildiği Gübretaş Maden AŞ'ye ait maden sahası dünyada da ilk 5’e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında iken Bilecik'teki maden sahasında ise 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8,6. Söz konusu oran maden sahasının bazı yerlerinde ise yüzde 12’lere, 14’lere kadar çıkıyor.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Söğüt'teki 46 milyar liralık altın rezervi keşfinin ardından borsada işlem gören Gübretaş'ın hisse fiyatları da tavan yaptı. Rezerv haberinin GUBRF hisselerine olumlu yansımasının ardından firmanın hisseleri yüzde 10'a yakın artışla 51 liranın üzerini gördü.

6 milyar dolarlık altın keşfi
EKONOMİ
6 milyar dolarlık altın keşfi

KOZA ALTIN'A VERİLMİŞ

Türkiye'nin altın varlığında en büyük sahası haline dönüşen maden sahasının hikayesi ise oldukça ilginç. Söz konusu saha 2007 yılında işletilmek üzere 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün elinde bulunan Koza Altın şirketine verildiği ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için 2015 yılında dava açıldığı ortaya çıktı.

İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

MAHKEME 2019 YILINDA GÜBRETAŞ'A TESLİMİNE KARAR VERDİ

Uzun yıllar devam eden davalar ise 2019’un Aralık ayında sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda Gübretaş'a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasından Koza Altın İşletmelerinin tahliyesine, sahanın Gübretaş'a teslimine karar verildi.

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş: Maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi
EKONOMİ
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş: Maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

Mahkeme karar metninde ise şu ifadelere yer verdi:

'Davacının (GÜBRETAŞ) açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın kabulüne ve maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 2 Temmuz 2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle feshine, maden sahasından davalının tahliyesine ve maden sahasının davacıya teslimine, davalı adına kayıtlı maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline, maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı adına tesciline, oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir.'

33 MİLYON LİRAYA SATIN ALDI

Davayı kazanıp 13 yıl önce verdiği madeni geri alan Gübretaş geçtiğimiz Temmuz ayında yeni bir adım daha atmış, Koza Altın'ın Söğüt madenindeki yatırımları ve know-how’u satın almak için de 33 milyon lira ödemişti.

Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Gübretaş'ın 2007 yılında bugün 3,5 milyon onsluk altın varlığını tespit ettiği araziyi işletmek üzere verdiği Koza Altın bahsedilen tarihlerde FETÖ'nün elinde bulunuyordu. 15 Temmuz FETÖ /PDY darbe girişiminden sonra şirketin yönetimi ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na geçmişti.

  • Darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ise FETÖ çatı davasında 134 yılla yargılanıyor.

Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
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Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.
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İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 724 3 güvenlik tarafından korunmakta.
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Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.
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Söğüt’te dev altın rezervi bulunmuştu: Maden sahası havadan görüntülendi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.
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