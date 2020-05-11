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Ekonomi Altın tarihi seviyeden döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın tarihi seviyeden döndü!

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamasının ardından yeni haftaya 390 liranın altında başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftaya 389 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.552 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.708 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

1.740 DOLAR DİRENÇ KONUMU

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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