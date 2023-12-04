Altın üretiminde hedef yıllık 60 ton

Altın Madencileri Derneği Başkanı ve TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin 5 yıllık madencilik rotasını açıkladı. Yılmaz, Türkiye’nin dış ticaret açığında 60 milyar dolarlık ithalat yüküne sahip olan madencilik sektöründe, ilk 5 yıl içinde 15 milyar dolar ihracat ve yıllık 60 ton altın üretimini hedeflediklerini belirtti. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle sektöre dair önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Şimdilik yıllık 35-40 ton olan altın üretim oranımızı ilk 5 yıl içerisinde 50-60 tona ardından 100 tona çıkarabiliriz. Henüz resmi olmayan rakamlara göre, 2022 yılında üretilen 31 ton altının bu sene üzerinde bir üretim sağlayacağımızı öngörüyoruz. Ocak ayında tahmini üretim rakamlarını da güncelleyerek kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.