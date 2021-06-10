​Altın ve dolar için dikkat çeken tahmin!

Milyarlarca doları yöneten DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach yatırımcılara tavsiyede bulundu.

Gundlach, dolarda düşüş beklentisini koruduğunu belirtti. Altın tarafında ise çok daha yüksek noktaya geleceğini kaydetti.

Gundlach "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya ulaşacağını tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin devam etmesi için halen önemli bir alanı var" açıklamasını yaptı.

Milyarder CEO, altın için görüşlerinin kısa vadeli değil uzun vadeli olduğunu sözlerine ekledi.

Gundlach "Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" yorumunda bulundu.

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