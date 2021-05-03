Altın yeni haftaya yükselişle başladı Mayıs ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 08:16 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 08:29 Yeni Şafak