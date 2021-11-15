Ekonomi Altın yükselmeye devam edecek mi? Güncel gram, çeyrek, ons altın yorumları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yükselmeye devam edecek mi? Güncel gram, çeyrek, ons altın yorumları

Altının yükselişi yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda " Altın yükselecek mi? Altın düşer mi? Altının yükselişi devam edecek mi?" gibi soruları hız kazandı.Peki, altın yükselmeye devam edecek mi? Altın düşer mi? İşte altın fiyatları ile ilgili güncel yorumlar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın yükselmeye devam edecek mi? Güncel gram, çeyrek, ons altın yorumları
altın fiyatları

Gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Altının ons fiyatı yaklaşık olarak 5 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görürken; gram altın fiyatı ise 601 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının yükselişi devam edecek mi? sorusu merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; sonrasında yükselişini sürdürerek tarihi rekor seviyesine tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise 593,46 lira seviyesini gördü. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 603 lira seviyesine yükselten gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.27 itibarıyla yüzde 0.22 oranında yükselişle 601,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 31 liradan satılıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtti.

Bloomberg'te yer alan habere göre, SaxoBank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, altının daha yüksek seviyelere göz dikmeden önce şu anki destek seviyesinde tutunması gerektiğini belirterek, “Ons altın 1.830-1.835 doların üzerinde tutunamazsa son dönemde açılan uzun pozisyonlar likide olabilir” dedi.

Ichimoku Bulutu analizine göre, altın 1.830-1.840 dolar arasındaki direnci kırarken 1.875 dolardaki bir sonraki dirence doğru yöneldi. Analiz bir önceki direncin yeni destek seviyesi olarak davranacağına da işaret ediyordu.

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