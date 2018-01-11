Altın yükseliyor

Altın bugünlerde yükselişte. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın ne kadar oldu? Güncel altındaki yükseliş sürerken altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 11 Ocak Perşembe 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,88 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,09 liradan alınırken 263,52 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,19’dean alınırken 527,04 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1067,00 liradan alınıp 1083,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,23 liradan alınırken 1062,18 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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