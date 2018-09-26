Altında sert düşüş devam ediyor

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.567,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,17 düşüşle 234,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 234,80
- Cumhuriyet Ata Lira 1.567,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 218,00
- Lira(Tam) Ziynet 1.531,00
- Yarım Ziynet 772,00 782,00 755,00 765,00
- Çeyrek Ziynet 386,00 391,00 378,00 383,00