Ekonomi Altında sert düşüş devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında sert düşüş devam ediyor

Altında sert düşüş devam ediyor

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 azalışla 234,80 liradan tamamladı. Çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.567,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 228 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.567,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,17 düşüşle 234,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 234,80

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.567,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 218,00

  • Lira(Tam) Ziynet 1.531,00

  • Yarım Ziynet 772,00 782,00 755,00 765,00

  • Çeyrek Ziynet 386,00 391,00 378,00 383,00
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