Altında sert düşüş devam ediyor Altında sert düşüş devam ediyor Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 azalışla 234,80 liradan tamamladı. Çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.567,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 228 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 17:52 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 17:55 AA