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Altının gramı 4 bin 213 liradan işlem görüyor

Altının gramı 4 bin 213 liradan işlem görüyor

10:247/05/2025, الأربعاء
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 213 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 980 liradan, cumhuriyet altını ise 27 bin 790 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 4 bin 260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 1,1 azalışla
4 bin 213 lira
seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda
çeyrek altın 6 bin 980 liradan
,
cumhuriyet altını 27 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 391 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları da piyasalara olumlu yansırken, bu gelişmeler güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflattı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklıklara neden olabileceğini söyledi. Para piyasalarında Fed'in faizleri sabit bırakması bekleniyor.


Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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