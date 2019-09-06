Ekonomi Altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 640 liraya geriledi.

Haber Merkezi AA
6 Eylül 2019 altın fiyatları.
6 Eylül 2019 altın fiyatları.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin lira, en yüksek 277 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 düşüşle 276 bin 640 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 368 bin 483,58 lira, işlem miktarı ise 1.099,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 306 milyon 219 bin 695,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

  • Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 281.000,00 1.538,00
  • En Düşük 276.000,00 1.504,75
  • En Yüksek 277.300,00 1.515,00
  • Kapanış 276.640,00 1.504,75
  • Ağırlıklı Ortalama 276.561,38 1.508,96
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 301.368.483,58
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.099,89
  • Toplam İşlem Adedi 34

FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
EKONOMİ
FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak

Çikolata tercihinde lider Ülker'in
EKONOMİ
Çikolata tercihinde lider Ülker'in

'Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar'
EKONOMİ
'Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar'
Kamyonetler kayboldu

Kamyonetler kayboldu

​Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları göreve mi gönderildi?
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

Bakan Akar: Müşterek Kara Devriyesi 8 Eylül'de başlayacak.
Aksu: Gündemimiz şuan farklı

Aksu: Gündemimiz şuan farklı

​Yenikapı'daki makam aracıyla ilgili soruları geçiştirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan hapis cezası verildi.
Annelerden HDP'li vekile sert tepki

Annelerden HDP'li vekile sert tepki

'Hem çocuklarımızı götürüyor hem de bizimle dalga geçiyorlar.'

Ne bir tehdittir <br>ne de bir blöftür

Ne bir tehdittir
ne de bir blöftür

Oktay, Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasını değerlendirdi.
Süper Lig'in <br>en genç takımı

Süper Lig'in
en genç takımı

​Transfer dönemi bitti, yaş ortalamaları güncellendi.
Trafiği durduran<br> TIR kazası

Trafiği durduran
TIR kazası

Yoldan geçen araçlar, kontak kapatıp kenarda bekledi.
Lütfen şehrimi<br> terk et!

Lütfen şehrimi
terk et!
Emanet <br>kazanlarla başladı

Emanet
kazanlarla başladı

İki dönümlük alana tesis kuracak.
'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

Türkiye Varlık Fonu Müdürü Sönmez'den önemli açıklamalar.
Kaftancıoğlu için<br>otobüs kaldırdı

Kaftancıoğlu için
otobüs kaldırdı

​İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından hareket ettiler.
Yenikapı'ya çektiği<br>araç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Kasırga<br>giderek büyüyor

Kasırga
giderek büyüyor

​Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Işık göründü

Işık göründü

Metro hattında tünel delme işlemi tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.