Altyapıya güçlü yatırım hamlesi

Enerjide atılan adımlarla dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltan Türkiye, mevcut kaynakların verimliliğini artırmak adına altyapı yatırımlarını da sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iletim ve dağıtım ağlarını ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyor. Son 20 yılda yapılan 100 milyar dolarlık yatırımla elektrikte toplam kurulu güç 100 bin megavata ulaştı. Elektrik iletim sistemine 2023’e kadar 26 milyar lira yatırım yapılacak. 81 ilde tüm yerleşim yerinin doğal gaz konforuna ulaşması için ise 2024’e kadar 77 milyar liralık harcama öngörülüyor.

ŞEBEKE UZUNLUĞU 1 MİLYON KİLOMETREYİ AŞTI

Türkiye’de 2021 yılındaki elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstererek 330 milyar kilovatsaat oldu. Bu tüketimin yüzde 44.1’i sanayi, yüzde 24,3’ü ticarethane ve yüzde 24.2’si meskenlerde gerçekleşti. Elektrik santrallerden üretilen elektriğin 47 milyon 312 bin aboneye sorunsuz ulaştırılması için iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuz toplam 1 milyon 358 bin km’nin üzerine çıkarıldı.

EKONOMİ Kredinin yüzde 46’sı kamudan

14 YILDA YAKLAŞIK 100 MİLYAR YATIRIM

Elektrik dağıtım sektöründe 2006-2020 yıllarında bu yılın Ocak ayındaki TÜFE’ye göre 96,8 milyar lira yatırım yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan dönemde ise bugünün fiyatlarıyla 87,5 milyar liralık yatırım yapılacak. Elektrik iletim sistemine ise 2015-2020 döneminde ise Ocak 2022 TÜFE’ye göre 34,9 milyar lira yatırım yapıldı. 2021-2023 yıllarında ise bugünün fiyatlarıyla 26,6 milyar liralık yatırım planlanıyor.

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Doğal gaz dağıtımına 37 milyar TL ayrıldı

Doğalgazda da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de 2021 yılındaki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artarak 60 milyar metreküp oldu. Bu tüketimin yüzde 38.5’i konut, yüzde 35.4’ü elektrik ve yüzde 26.1’i sanayide gerçekleşti. Bu tüketim değerinin sorunsuz olarak karşılanması için doğal gaz iletim ve dağıtımında 2003-2021 yıllarında Ocak 2022 TÜFE’ye göre 103,4 milyar lira yatırım yapıldı. Günümüz fiyatlarıyla dağıtım alanında 2025 yılına kadar 37 milyar lira, doğal gaz iletim alanında ise 2024 yılına kadar yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapılacak.