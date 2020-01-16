Ekonomi Anadolu Isuzu 60 ülke peşinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolu Isuzu 60 ülke peşinde

42 ülkeye Anadolu İsuzu markasıyla toplu taşıma araçları iharacatı yapan Anadolu Grubu hedefini 60 ülkeye çıkardı. İstanbul'da yapılan 'Dünya Anadolu İsuzu Distribütörler Zirvesi'nde konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, bu yılın 2019'dan daha iyi olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuğrul Arıkan-Bora Koçak-Tuncay Özilhan
Tuğrul Arıkan-Bora Koçak-Tuncay Özilhan

Özilhan, "Enflasyonun düşüş trendi, faizin düşmesi ve kurun son dönemdeki istikrarı, daha tahmin edilebilir bir oluşumu çıkarıyor. Ekonomide bu yıl yüzde 3’lük bir büyüme bekliyorum. Devlet, özel sektör ve STK’ların beraber oluşturacağı projelerle önümüzdeki dönemin sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerekir" dedi.

Zirvede konuşan Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise, küresel bir otobüs üreticisi ve satıcısı olma yolunda ilerlediklerini aktardı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ 2021'DE

  • Amerika pazarına girmek için 5 yıllık planları olduğuna vurgu yapan Arıkan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu işin en önemli tarafı distribütörleri bulmak. Öte yandan 2021 yılından itibaren hem gazlı hem elektrikli araç versiyonları üreteceğiz. Bu önemli büyüme alanlarımızdan birisi olacak. 2024 - 2025’ten itibaren yeni araç satışlarında alternatif enerjili satışlar dizeli geçecek. Alternatifli enerjili yakıtların Türkiye’de yan sanayisi hazır değil. Önemli parçaları ithal ediliyor. Otomotivde işbirliği olması gerekiyor."

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