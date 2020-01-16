Anadolu Isuzu 60 ülke peşinde

Özilhan, "Enflasyonun düşüş trendi, faizin düşmesi ve kurun son dönemdeki istikrarı, daha tahmin edilebilir bir oluşumu çıkarıyor. Ekonomide bu yıl yüzde 3’lük bir büyüme bekliyorum. Devlet, özel sektör ve STK’ların beraber oluşturacağı projelerle önümüzdeki dönemin sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerekir" dedi.

Zirvede konuşan Anadolu İsuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise, küresel bir otobüs üreticisi ve satıcısı olma yolunda ilerlediklerini aktardı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ 2021'DE

Amerika pazarına girmek için 5 yıllık planları olduğuna vurgu yapan Arıkan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu işin en önemli tarafı distribütörleri bulmak. Öte yandan 2021 yılından itibaren hem gazlı hem elektrikli araç versiyonları üreteceğiz. Bu önemli büyüme alanlarımızdan birisi olacak. 2024 - 2025’ten itibaren yeni araç satışlarında alternatif enerjili satışlar dizeli geçecek. Alternatifli enerjili yakıtların Türkiye’de yan sanayisi hazır değil. Önemli parçaları ithal ediliyor. Otomotivde işbirliği olması gerekiyor."