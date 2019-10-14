Ekonomi Anadolu Isuzudan Tiflise dev teslimat
OTOMOTİV

Anadolu Isuzu’dan Tiflis’e dev teslimat

Anadolu Isuzu, Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne satışını yaptığı 16,9 milyon avro tutarındaki 220 adetlik Novociti Life’ın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatı diyebiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Isuzu
Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu’nun Tiflis Belediyesi’ne satışını gerçekleştirdiği 220 adet Isuzu Novociti Life’ın ilk bölümünün teslimatı için başkent Tiflis’teki Avrupa Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu katıldı.

Anadolu Grubu Otomotiv Grup

TEK SEFERDE DEV TESLİMAT

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Tiflis Belediyesi’ne 220 adet otobüs teslimatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatı diyebiliriz, bugün bizim için oldukça önemli bir gün” dedi. Koçak, Isuzu Novociti Life’ın ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe artırdığını söyledi. Koçak, “Yaklaşık 4 yıl önce yıllık 30 milyon avro seviyesinde olan ihracatımızı 120 ile 125 milyon avro seviyesine 4 kat büyüterek getiriyoruz ve yüzde 15 büyüme imkana sahibiz” ifadelerini kullandı.

YILSONUNA KADAR BİTECEK

  • Tiflis Belediyesi Başkanı Kaladze de, “Biz Türkiye’de üretilen 220 adet araç aldık, bunların 60 tanesini bugün teslim edildi. Diğerleri ise yılın sonuna kadar gelecek. Tiflis için bugün tarihi bir gün” şeklinde konuştu. Anadolu Grubu’nun Gürcistan’da çeşitli yatırımlara imza attığını belirten Kaladze, “Ben daha önce enerji bakanıyken Anadolu Grubu ile önemli projeleri gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Anadolu Grubu ile iş birliğine hazır olduklarını söyleyen Kaladze, “Yeni otobüsler hemen Tiflis sakinlerine hizmet etmeye başlayacak” bilgisini verdi.

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