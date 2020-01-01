Ekonomi Anadolunun geleceği bu bankalarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolu’nun geleceği bu bankalarda

Anadolu’ya ait koruma altına alınan tohum ve bitkisel gen kaynakları sayısı 230 bini buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı; 2 tohum, 17 arazi gen bankasında Türkiye’nin tohum ve bitki genetik kaynaklarını koruyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları bakımından oldukça zengin. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kıymetli varlığı korumak için, Türkiye’nin bitki genetik kaynaklarının korunması, uzun süreli muhafazası, sürdürülebilirliği, bilimsel araştırmalarda kullanımı ve gelecek kuşaklara aktarımı için mesai harcıyor. Biyolojik çeşitliliğin muhafazası kapsamında saklanan örneklerin biyolojilerine bağlı olarak muhafaza ediyor.

230 BİN ÖRNEK

Bu kapsamda bakanlığa bağlık işletmelerden TAGEM’e bağlı iki Tohum Gen Bankası ve vejatatif materyalin muhafaza edildiği 17 arazi gen bankası ile koruma faaliyetleri sürdürülüyor. Ulusal Tohum Gen Bankasında yaklaşık 3 bin 339 türe ait 54 bin 268 tohum örneği, Türkiye Tohum Gen Bankasında ise 866 türe ait 65 bin 278 tohum örneği muhafaza ediliyor. Tohum olarak saklanması mümkün olmayan meyve ve asma gen kaynakları, arazi gen bankalarında saklanıyor. Araştırma enstitüleri bünyesinde yer alan 17 arazi gen bankasında 107 türe ait 9 bin 750 canlı örnek, 6 araştırma enstitüsünde de 900 türde 100 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisi muhafaza ve kayıt altına alındı.

ORTAK VERİ TABANI

  • Tohum gen bankalarında aynı zamanda 50 türe ait 143 farklı mahallitohum çeşidi bulunuyor. Bu bitkiler temel olarak tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, sebze ve yem bitkilerinden oluşuyor. Yerel çeşitlerin korunması ve sürdürülebilirliği ile gelecekte gıda güvenliği ve değişen pazar talepleri konusunda temel veriler sağlanıyor. Genetik kaynaklara erişimin kolaylaştırılması amacıyla Genetik Kaynakları veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi Projesi ile TAGEM Enstitüleri tarafından çalışılan genetik kaynaklar bilgilerinin bir veri tabanında birleştirilmesine başlandı. Bu kapsamda bitki, evcil hayvan, sucul, mikroorganizma ve omurgasız genetik kaynaklarında veri tabanı çalışmaları devam ediyor.

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