Ekonomi Anka-2nın ilk uçuş tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anka-2'nin uçuş tarihi belli oldu​ - Anka-2'nin özellikleri neler? Anka-2 ne zaman uçacak?

Anka-2'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Anka-2'nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka'yı 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık" dedi. Orta irtifada, uzun havada kalış özelliğine sahip iki motorlu Anka-2 keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek.

Haber Merkezi AA
Türk savunma sanayisinin yeni İHA'sı Anka-2.
Türk savunma sanayisinin yeni İHA'sı Anka-2.

Türkiye'nin mevcut insansız hava aracı (İHA) sistemlerine göre çok daha fazla faydalı yük taşıyacak yeni İHA'sı Anka-2'nin motoru başarıyla çalıştırıldı. Anka-2'nin bu yıl içinde ilk uçuşunu yapması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin lider havacılık üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İHA sistemlerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemini geliştiren TUSAŞ, daha sonra 200 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 30 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip Anka Blok-B İHA'yı güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. TUSAŞ, Anka-B'nin kazanımlarından faydalanarak, uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşan Anka-S'yi geliştirdi ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı.

  • TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için ise öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirdi.

Orta irtifa uzun havada kalışlı, 2 motorlu Anka-2 keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. 25 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresine sahip olacak Anka-2, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

Anka-2'nin geliştirme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve Anka-2 yerli motorla görev yapacak. PD170 motoru, Aralık 2018'de Anka ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kısa zamanda, uygun maliyetle geliştirildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislik gücü ve tasarım yetenekleriyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

REKLAM

Anka-2 Projesi'ni de bu yaklaşımla öz kaynaklarıyla başlattıklarını vurgulayan Kotil, şu bilgileri verdi:

"Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Anka-2'nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. Anka-2'yi Anka platformunun üzerine inşa ettik. TUSAŞ'ı bundan sonra da böyle göreceksiniz, bir platformu temel alarak üzerine başka bir platform inşa edeceğiz. Bu yaklaşımda birinci platform vakit almış, yüksek maliyetli olmuş olabilir ancak ikinci platform çok daha kısa zamanda ve çok daha uygun maliyetlerle ortaya konulabiliyor. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka'yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık. Atak-2 helikopterimiz de benzer bir yaklaşımla daha önce üretilen Atak helikopteri üzerine kuruluyor. Bir önceki ürünü baz alarak çok daha iyi ikinci bir ürün geliştirmeyi sürdüreceğiz. Böylece farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ürün aileleri oluşturacağız."

UlaşımPark otobüslerini ihtiyaçlarını kendisi üretiyor
EKONOMİ
UlaşımPark otobüslerini ihtiyaçlarını kendisi üretiyor

Sanayi Bakanlığı'ndan teknoloji geliştiren KOBİ'lere destek
EKONOMİ
Sanayi Bakanlığı'ndan teknoloji geliştiren KOBİ'lere destek

İhracat bedellerinde süre uzatıldı
EKONOMİ
İhracat bedellerinde süre uzatıldı

'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
FOTOĞRAF 16
Title
Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi.
Title
Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.
Title
34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi.
Title
34 dönüm arazi üzerinde otopark hizmeti verdiğini ve her geçen sene yeni yer açmak zorunda olduğunu belirten Topcu, “Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor.
Title
Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Kanun 6 ay içerisinde satılmasını öngörüyor fakat aracı yakalattıran kurum ve avukatlar tam olarak bunu uygulamadıkları için elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var dedi.
Title
Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin hem otopark hizmeti verenlerin hem de araçların sahiplerini ciddi sıkıntıya düşürdüğünü kaydeden Mustafa Hakan Topcu, “Ülke ekonomisine de ciddi sıkıntıları var. Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor.
Title
6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz diye konuştu.
Title
Bu işe ilk 6 dönüm arazide başladıklarını, zamanla büyümek zorunda kaldıklarını ifade eden Topcu, otoparklarda lüks otomobiller ve motosikletlerin de olduğunu söyledi.
Title
Yediemin depolarının uzun süre bekleyen araçlardan zarar ettiğini de anlatan Topcu, Adalet Bakanlığı'nın tarifesinde otoparka bağlanan araçların, icra yoluyla satılması halinde otopark ücreti satış miktarının yüzde 30'unu geçemediği için otopark ücretinden de zarar ettiklerini söyledi.
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Title
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'
Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Yeni araçlar için yer bulamadıklarını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, “Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" dedi.


Taklacıya dersini verin

Taklacıya dersini verin

Erdoğan: Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş.
Ankara zillete teslim olmayacak

Ankara zillete teslim olmayacak

​MHP lideri Bahçeli: Ankara, Cumhur İttifakı ile şaha kalkacak.
Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

​Deprem uzmanı uyardı: 1939'dan beri ilerliyor.
İlk miting 17 Martta

İlk miting 17 Martta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri İzmir'de buluşacak.
FETÖcü albay eşini de inkar etti

FETÖcü albay eşini de inkar etti

​İnkar politikasının boyutunu gözler önüne serdi.
Belediyelerde yeni dönem

Belediyelerde yeni dönem

Kurum: Personel 7 gün 24 saat usulüne göre çalışacak.
Türk bilim adamları yaptı

Türk bilim adamları yaptı

​5 milimetrelik şişelerle piyasaya sunulacak.
Turkish Cargo buluşturdu

Turkish Cargo buluşturdu

​Sirk aslanları doğal yaşamlarına kavuştu.
Teröristleri ikna ettik

Teröristleri ikna ettik

​Bakan Soylu, son 3 ay için rakam verdi.
İlk uçuş tarihi belli oldu

İlk uçuş tarihi belli oldu

​Anka-2 taarruz görevlerini yerine getirebilecek.
Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

​Beyoğlu'nda çıkan yangında ekiplerin çıkardığı 4 kişi kurtarılamadı.
55 bin liralık altını otobüste unuttu

55 bin liralık altını otobüste unuttu

​Yeni evli kadın büyük şok yaşadı.
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi

​Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Çürümeye terk edildiler

Çürümeye terk edildiler

İcra ve evrak eksikliğiyle trafikten men edildiler.
İnsanlık dışı vahşet

İnsanlık dışı vahşet

​Nesli tükenmekte olan kirpiyi katlettiler.
3 aydır değer kazanıyor

3 aydır değer kazanıyor

​Şubatta yaklaşık yüzde 3 getiri sağladı.
İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

İranı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

ABD yaptırımları için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.