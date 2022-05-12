Ekonomi ANKA Kazakistanda üretilecek
SAVUNMA SANAYİ

ANKA Kazakistan’da üretilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), Kazakistan’a ihraç ettiği insansız hava aracı ANKA, bu ülkede kurulacak tesiste ortak üretilecek. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ANKA Kazakistan’da üretilecek: Yurt dışında kurulacak ilk tesis olacak
Anka

Kazakistan’a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, bu ülkede kurulacak tesiste ortak üretilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl Anka ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan’da yeni bir iş birliğine imza attı.

ANLAŞMA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ DE İÇERİYOR

TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka, Kazakistan’da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

Böylece Kazakistan, Anka’nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan’da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir adım atılmış oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Anka’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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