Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Anka milli radarıyla Ege ve Akdenizde
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anka milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de

Milli İHA Anka, yeni faydalı yükü milli SAR radarıyla göreve başladı. SAR radarı ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak. Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan Anka, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek.

Haber Merkezi AA
Anka İHA
Anka İHA

Milli insansız hava aracı (İHA) Anka, yeni faydalı yükü milli Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile göreve başladı. SAR ve kamera yüküyle Ege ve Akdeniz'de kullanılacak Anka, yeni radarıyla uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplayacak, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek, konumlama yapabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen "Anka"ların kullandığı faydalı yüklere yeni bir milli ürün eklendi.

  • Kamera, sinyal istihbarat, telsiz röle ve silah faydalı yüklerini taşıma kabiliyetine sahip Anka İHA Sistemi, yeni faydalı yükü milli SAR ile göreve başladı.

SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetlerinin su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılacak.

Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

  • Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da envantere girdi. Geçen sürede Ankaların konfigürasyonları çeşitlendi, güvenlik güçlerinin de ihtiyaçları doğrultusunda birtakım değişikliklerle sistem daha da geliştirildi.

Halen çeşitli konfigürasyonlarda 20'ye yakın Anka güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Ankaların uçuş süresi 15 bin saati geride bıraktı.

Ankalar, son dönemde gerçekleştirilen harekatlarda karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Yeni ihtiyaçlar kapsamında yeni faydalı yüklerle donatılan Ankaların keşif-gözetleme kabiliyetleri güçlendirilip, daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde geliştiriliyor.

Sarper'i ASELSAN geliştirdi

ASELSAN, hava platformları için geliştirdiği görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı Sarper SAR Sistemi'nin seri üretimlerini tamamlayarak TUSAŞ'a teslim etmişti. Bu sistemlerden biri Anka'ya entegre edilerek uçuş testleri gerçekleştirilmişti.

REKLAM

Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. Sarper sistemi, fiziksel kısıtların elverdiği en hassas çözünürlükte görüntü temin ediyor, uygulanan özel anten tasarımı ve sinyal işleme yaklaşımları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kullanılan Sarper, sivil alanda ise doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

Sarper, 30 bin feet irtifaya kadar çalışabiliyor.

Fındık bahçelerini faydalı böcekler koruyacak
EKONOMİ
Fındık bahçelerini faydalı böcekler koruyacak

AVM'ler için Ramazan kararı
EKONOMİ
AVM'ler için Ramazan kararı

Avrupa Birliği ile dış ticaret açığı kapandı
EKONOMİ
Avrupa Birliği ile dış ticaret açığı kapandı
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.