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Ekonomi Ankara Millet Bahçesi Ağustosta hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara Millet Bahçesi Ağustos'ta hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Atatürk Kültür Merkezi’nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesini ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Ankara’nın Central Parkı diyebiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Millet Bahçesi Ağustosta hazır
Ankara Millet Bahçesi

Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin tamamlanması için gün sayılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi içindeki Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Toplam proje alanının 637 bin metrekare, yeşil ve açık alanların 601 bin metrekare ve yapısal kapalı alanlarının 35 bin metrekare olduğunu belirtti. Millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin de bulunacağından bahseden Bakan Kurum, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti. Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağını belirtti.

Ankara Millet Bahçesi
Ankara Millet Bahçesi

PROJENİN %86’SI TAMAMLANDI

Projenin önemine değinen Bakan Kurum, “Bu proje ile birlikte Ankara’mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi’ni buradan Gençlik Parkı’mızı, 19 Mayıs Stadyumu’muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı’nı ve oradan da Ankara Kalesi’ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız” dedi.

Murat Kurum
Murat Kurum

30 AĞUSTOS’TA AÇILACAK

760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerlediklerini belirten Kurum şunları söyledi: Millet Bahçemizi 30 Ağustos’a kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın teşrifleriyle hem Ankara’mıza hem bölgemize hem Türkiye’mize hizmet edecek millet bahçesini 30 Ağustos’ta tüm hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. Önemli bir yatırım. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Burasını Ankara’nın Central Parkı yapacağız.”

7/24 İŞLEYEN MERKEZ

Projenin tamamlanmasıyla, alanda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin olacağını aktaran Kurum, AKM Millet Bahçesi’nin 7 gün 24 saat işleyen çok önemli bir merkez olacağını belirtti. Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: “Kitap okuma, hobi alanları, çocuk oyun alanları yapacağız. Çimlerde oturulacak. Macera parklarında gezebilecekleri, 760 bin metrekarelik alanda tramvay yolumuz olacak. 4 durak var, istenilen durakta vakit geçirilebilecek.”

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