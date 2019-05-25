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Ekonomi Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapandı

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Haber Merkezi DHA
​Ankara Numune Hastanesi
​Ankara Numune Hastanesi

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci tamamlandı.

27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Ankara Numune Hastanesi

ŞEHİR HASTANESİNE TAŞINDI

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019’dan itibaren Bilkent’teki Şehir Hastanesi’ne taşındığı belirtildi.

Bilkent Şehir Hastanesi

HASTA KABULÜ SONA ERDİ

Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

Hasta alımının sona ermesiyle birlikte hastanenin girişlerine şerit çekilip banklar konuldu.


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