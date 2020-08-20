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Ekonomi Türkiye gücünü güneşten alacak Avrupa ve Ortadoğunun tek entegre tesisi açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara’da yerli güneş paneli fabrikası açıldı

Türkiye gücünü güneşten alacak: Avrupa ve Ortadoğu’nun tek entegre tesisi açıldı

Türkiye yerli ve milli adımlarına güneş panelini de ekledi. Kalyon Holding’in 400 milyon dolarlık yatırımıyla Ankara’da kurduğu yerli güneş paneli fabrikası 1 milyar dolarlık ithalatı önleyecek. 1400 kişiye istihdam kapısı olacak fabrikanın ilk ürettiği paneller ise Konya Karapınar’a kurulacak güneş enerjisi tarlalarında kullanılacak. Fabrika Avrupa ve Ortadoğu’nun A’dan Z’ye üretim yapabilen tek entegre tesisi özelliğini de barındırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuırbaşkanı Erdoğan
Cumhuırbaşkanı Erdoğan

Türkiye’nin yerli ve milli yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Ankara’da açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanısıra siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde gerçekleşen tören esnasında üretilen güneş panellerinin Konya Karapınar’da bulunan güneş santraline ilk montajı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve diğer katılımcılar butona basarak açılışı gerçekleştirdi.

BETON LOBİSİNE GELİŞİM CEVABI

Berat Albayrak

Açılışta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerjinin her alanında yerli kaynak ve teknoloji kullanımına dikkat çekerek, “Bu tesiste, Türkiye’nin, Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı artık Türkiye’de üretilecek ve ötesinde ihracat kapasitesi de inşallah gelişmiş olacak. Türkiye artık enerjide, yenilenebilir enerjide teknoloji üreten ülke konumuna geldi. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Bu süreçte köstek olanlara ben ‘beton lobisi’ diyorum. Onların bu beton edebiyatı, güttükleri beton söylemi, bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecek. Biz bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda ülkeyi çok daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor
EKONOMİ
Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor

TÜRKİYE YÜZÜNÜ GÜNEŞE ÇEVİRDİ

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Türkiye’nin, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014’ten bu yana dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9’uncu, Avrupa’da ise 3’üncü ülke olduğunu söyledi. Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikanın gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. Bugün dünyada Çin ağırlıklı olmak üzere 20 entegre fotovoltaik güneş paneli fabrikası var. Karapınar’ın devreye girmesiyle elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 25 artacak, yıllık 2 milyon ton karbondioksit salımı da engellenecek. 2019’da 4,1 milyon hanenin elektrik tüketimini güneşten elde ettiğimiz enerjiyle karşıladık. 2020 Mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik üretiminin yüzde 5,6’sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.

KONYA’YA YERLİ GÜNEŞ PANELİ

Cemal Kalyoncu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güneş saati hediye etti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı; yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 1000 megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm paneller fabrikamızda üretilecek” dedi. Güneş paneli üretiminde yer alan süreçlerin 4 aşamasını tek çatı altında toplandığının altını çizen Cemal Kalyoncu, “6 yılda kurulamaz denen bu fabrikayı 1.5 yılda kurmayı başardık. Fabrikamızı 100 bin metrekare kapalı alanda kurduk. Bin 400 insanımıza istihdam sağladık” dedi.

İNGOT ÜRETİMİ YAPAN TEK ÜLKE

Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santrali

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Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santrali
  • Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santrali hakkında da bilgi veren Cemal Kalyoncu şunları söyledi: “Konya Karapınar’da 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide, 3.5 milyon panel kullanarak, 1 milyar dolar yatırım ile 1.000 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santral 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Bu santral kokusuz, bacasız, atıksız ve tükenmeyen enerji üretecek. Böylece ülkemizdeki güneş enerjisinin payını yüzde 20 arttıracağız. Güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını gerçekleştirecek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretimin en önemli aşamalarından biri olan ingot üretimini de gerçekleştirerek Avrupa ve Ortadoğu’da bu üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak. İngot üretimi üstün teknoloji ve bilgi gerektiriyor” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.
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