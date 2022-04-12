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Ekonomi ANKAya yeni kabiliyet Karadenizdeki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı

Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınları tespit çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren ANKA İHA'lar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmaların ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
ANKAya yeni kabiliyet: Karadenizdeki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
Milli İHA ANKA

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa’dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluşturuyor. Havadan ve denizden gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri, İstanbul Boğazı’ndaki riske karşı da mayın avlama gemilerini devreye sokuyor.

Arama çalışmalarına son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA’lar da dahil edildi.

"MAYIN TESPİT ÇALIŞMALARI ANKA İHA'LAR İLE BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
FOTOĞRAF 13
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Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.
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DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan \"Hakkımızda\" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi.
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Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt &amp; Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti.
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İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti.
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Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.
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Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.
Title
MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
Title
Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.<br>
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MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır.
Title
Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
Title
Türkiye'nin göklerdeki yeni hamlesi
Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı
Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) devrettiğini duyurdu.

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