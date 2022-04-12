ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı

MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.