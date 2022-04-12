ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınları tespit çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren ANKA İHA'lar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmaların ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa’dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluşturuyor. Havadan ve denizden gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri, İstanbul Boğazı’ndaki riske karşı da mayın avlama gemilerini devreye sokuyor.
Arama çalışmalarına son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA’lar da dahil edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.
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İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık.
Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK’nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler 👏