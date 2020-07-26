Kendi işinin patronu olmak istedi muz serası kurdu: 205 ton verim aldı

Antalya'da 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada yetiştirdiği yıllık 205 ton muzla üretime katkı sağlayan Münire Kaur Palalı, başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Antalya'da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen 49 yaşındaki Palalı, ailesinin desteğiyle muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı.

Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

İklim koşulları elverişli olmamasına rağmen iki yıl önce tam otomasyonlu muz serasını kurmayı başaran Palalı, gece gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti. Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

GÜNDEM Genç girişimcilere büyük destek

Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

Azimli çalışma, başarıyı getirdi

Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, üretici olması için çevresindekilerin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Ailesinin desteğiyle kurduğu tam otomasyonlu muz serasıyla hayallerine kapı araladığını aktaran Palalı, kurulan sistemle hem gübre, hem su tüketiminden tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Palalı, 9 metre yükseklikteki serada, nem dengesini ayarlayabildiklerini ifade etti.

Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

Serasında gece gündüz çalıştığını belirten Palalı, şöyle dedi:

"Serada basmadığım yer yok. Her bir muz ağacına özenle bakıyorum. Onlar da beni mahcup etmedi, hiçbiri kurumadı. Sevgimle onları büyüttüm. Üretime başladıktan sonra birçok şeyden feragat ettim. Kendimi tamamen başarıya odakladım. Elimde eldivenim, bıçağım, ayağımda çizmem seranın sıcağına aldırış etmeden ağaçlarımla ilgileniyorum. İyi ki bu işe girdim. Alın terimle paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor."

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Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdür Bilge Gözen, kadınların girişimcilik cesaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini, bu tür üretimlerin çeşitlenmesi için ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydetti.