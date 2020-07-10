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Ekonomi Antalya turizmde yüzleri güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya turizmde yüzleri güldürdü

Güvenli tatil imkanının sunulduğu Antalya’ya bir günde 9 ülkeden 36 uçak geldi. Bir haftalık bilanço 27 bin 83 yabancı turist olarak kayıtlara geçti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Yurt dışından gelen uçak sayısı, yurt içinden gelen sayıyı geçti. Bu Antalya için büyük bir başarı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği kriterlere göre yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla açılan tesisler, misafirlerini ağırlamaya başladı. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kanyonları, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Antalya, yeni normalleşme sürecinde Kazakistan, Belarus ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Haziran ayında 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi. Bunların 10 bin 498'ini Ukraynalı turistler oluşturdu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'ya 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldiğini belirterek, “Bu Antalya için büyük bir başarı” dedi.

Ülkay Atmaca

Oteller sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor
EKONOMİ
Oteller sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor

YURT DIŞI YURT İÇİNİ GEÇTİ

Havalimanından transfere, girişinden itibaren restoranı, plajı, havuzu, sauna, masaj ve spor salonlarına kadar her bölümünde sıkı tedbirler alınan otellerde, turistlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor. Ukrayna pazarıyla başlayan turizm hareketliliğinin, uçuş yasakları kalkınca dünyanın farklı ülkelerinden gelecek turistlerle devam etmesi bekleniyor. Ülkay Atmaca, mart ayından sonra ilk defa temmuz ayında Antalya'ya yurt dışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini söyledi. Güvenli Turizm Sertifikası'nın 50 oda ve üzerindeki tüm tesislerde zorunlu olduğunu hatırlatan Atmaca, “1 Temmuz'da Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler. Biz ülke ve sektör olarak hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz. Sertifikayla birlikte bu perçinlenmiş oldu” bilgisini verdi.

TOPARLANMA HIZLANIR

Seyahat yasaklarının bitmesiyle Antalya'nın çok hızlı toparlanma sürecine gireceğini düşündüğünü anlatan Atmaca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz zaten sektör olarak çok öndeyiz. Hakikaten servis kalitesi, yapısal anlamda dünyanın birçok ülkesinden çok öndeyiz. Dolayısıyla çok özel bir sorun yaşamadığı sürece Türkiye'ye gelen bir turistin, kötü tatil geçirmesi söz konusu olamaz. Bizim en büyük hedefimiz de tatilciyi ülkesine mutlu göndermek.”

REZERVASYONLAR SÜRÜYOR

Çağlar Bardakçı
  • Belek’te faaliyet gösteren lüks bir otelin genel müdürü Çağlar Bardakçı otellerinde iç pazarın yanı sıra farklı ülkelerden turistlerin tatil yaptığını dile getirdi. Tatilcilerin yeni dönemde de memnun ayrıldığını aktaran Bardakçı, “Temmuz doluluğumuz yüzde 20. Kovid-19 nedeniyle kapasitemizin yüzde 50’sinin üzerine çıkmayı düşünmüyoruz. Açılmadan önce birçok tedbir aldık. Tatilciler, girişten itibaren tüm tedbirlere uyuyor, yoğunluk oluşmuyor. Tesisimizin alanı çok geniş olduğu için kalabalık durmuyorlar. Denize, havuza giriyorlar, tüm imkanlardan yararlanıyorlar. Şu ana kadar kimse ‘kurallardan dolayı rahat edemedik’ demedi, herkes ‘tatilde kendimi güvende hissediyorum’ diyor. Yeni rezervasyon akışlarımız var” dedi.

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