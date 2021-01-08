Ekonomi Antalyada 87 yıl sonra kahve üretimi denecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimi denecek

Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimi denecek

Tropik meyve türlerinin yetiştirilmesinde son yıllarda büyük gelişme sağlanan Antalya'da, şimdilerde ise kahve üretimine yönelik çalışmalar hız kazandı. İlk kez 1934 yılında araştırması yapılan, fakat teknik donanımların ve teknolojilerin eksikliği nedeniyle sonuca ulaşmayan 'kahve' üretimi için son hazırlıklar yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
İlk kez 1934 yılında araştırması yapılan fakat sonuca ulaşmayan 'kahve' üretimi için son hazırlıklar yapılıyor.
İlk kez 1934 yılında araştırması yapılan fakat sonuca ulaşmayan 'kahve' üretimi için son hazırlıklar yapılıyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde, 2013 yılında 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' başlıklı proje hazırlandı.

Kahve üretimi yok ama Türk kahvesi var
GÜNDEM
Kahve üretimi yok ama Türk kahvesi var

Proje kapsamında 2014 yılında ABD'nin Florida eyaletinden deneme amaçlı 'passiflora- çarkıfelek', 'litchi', 'pitaya- ejder meyvesi', 'longan', 'guava' ve 'mango' fidanları getirtildi. Projenin ardından tescil alan çarkıfelek ve ejder meyvesinin üretimi yasallaşınca tropik meyve üretimine hızlı geçiş sağlandı. BATEM, şimdilerde ise ilk kez 1934 yılında araştırmasını yaptığı, fakat teknik donanımların ve teknolojilerin eksikliği nedeniyle sonuca ulaştıramadığı 'kahve' üretimi için harekete geçti.

Türkiye’de yılda 100 bin tona yakın kahve tüketiliyor
EKONOMİ
Türkiye’de yılda 100 bin tona yakın kahve tüketiliyor

Tropik meyveden sonra kahvenin merkezi olacak

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Antalya'da kahve üretimi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Abdullah Ünlü, "1934 yılında yapılan araştırmalar o dönemin alt yapısı ve teknolojileri uygun olmadığı için sonuca ulaştırılamamış. Daha sonra çalışmaların Alanya ve Gazipaşa bölgesine kaydırılması düşünülmüş. Şimdilerde Alanya'da küçük çaplı kahve üreticisi çiftçiler var. Kahve üretimi üzerine çalışmaya başladık. Pandemiden dolayı çalışma yapacağımız kahve çeşitlerini Antalya'ya getiremediğimiz için projeyi bir süre erteledik. En kısa sürede çalışmamızı tamamlayıp, Antalya'ya ve çiftçilerimize kahveyi kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kahve köpüğünde inovasyon
EKONOMİ
Kahve köpüğünde inovasyon

  • Yeni tropik meyvelerin üretimine başlanacak
  • Tropik meyve üretiminin Alanya ve Gazipaşa'da açık alanda, Antalya'da ise örtü altında devam ettiğini sözlerine ekleyen Ünlü, "Son yıllarda iklim değişiklikleri tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Antalya'yı çok etkiliyor. 7 türde, 11 çeşit olarak çalışma yaptığımız tropik meyvelerden passiflora- çarkıfelek, pitaya- ejder meyvesini tescilleterek üretimine başladık. Geçen yıl da bir mango, bir longan ve iki litchi türüne tescil aldık. Bu yıl yeni tescil alan tropik meyvelerin üretimlerine başlanacak" diye konuştu.

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyor
EKONOMİ
Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Tescillenince üretimi arttı

Getirilen fidanlarla, eskiden köy statüsündeki Gazipaşa'nın Macar, Çobanlar ve Yakacık mahallelerindeki çiftçilerin arazilerinde deneme bahçeleri kuruldu. Elde edilen başarılı sonuçlar üzerine 'ejder meyvesi' de denilen pitaya ve mango gibi bazı türler özellikle çiftçiler tarafından benimsendi ve ekim alanları hızla artmaya başladı. Ayrıca BATEM tarafından, passiflora ve pitaya tescil edilerek üretimi hızlandırıldı.

Türkiye’nin vazgeçilmez kahve durakları: Mırradan dibek kahvesine, menengiçten damla sakızlıya tüm yöresel kahveler
HAYAT
Türkiye’nin vazgeçilmez kahve durakları: Mırradan dibek kahvesine, menengiçten damla sakızlıya tüm yöresel kahveler
  • Pitaya 15- 25 lira
  • Tanesi 15 ila 25 lira arasında alıcı bulan pitaya, meyvesinin mor ve beyaz olmasının yanı sıra, tadıyla büyük ilgi çekiyor. Bir meyvenin ağırlığı ise 450 gramdan başlayıp 1 kiloya kadar çıkıyor. İthal mangolara göre çok daha lezzetli olan yerli mangonun kilogramı da 35 ila 45 TL arasında değişiyor.

Kardeş meyveler olarak anılan 'litchi' olgunlaştığında rengi kırmızıya, 'longan' ise yeşile dönüyor. İkisinin de içi beyaz ve birbirine çok benziyor. Ancak litchi tadı ve görünümüyle longandan daha ön plana çıkıyor. Kilogramı ise üreticiden 65 ila 75 TL arasında alıcı buluyor. Bazı marketlerde 3- 4 adedi 25 TL'ye satılıyor. Görüntü ve tat olarak litchiye benzeyen longan ise ekim ayında meyve veriyor.

Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
FOTOĞRAF 9
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Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.
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Topkapı Sarayı'nda 15 Haziran'a kadar görülebilecek sergide, sarayda kullanılan kahve fincanları, cezveler, güğümler, kahve kutuları, kahveye ilişkin Osmanlı dönemine ait eserler görülebiliyor.
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Topkapı Sarayı'nın yanı sıra özel koleksiyonlardan elde edilen eserler, Osmanlı döneminde kahveye verilen önemi de gözler önüne seriyor.
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Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Serim, yaptığı açıklamada, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO'nun Somut olmayan kültürel miras listesine girdiğini hatırlatarak, Türk kahvesi kültürün tanıtılması amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.
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Serim, kahvenin o yıllarda Etiyopya, Arap Yarımadası ve bazı Ortadoğu ülkelerinde bilindiğine dikkati çekerek, Kahve İstanbul'a geldiği andan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun başşehri olması nedeniyle Osmanlı'nın çeşitli vesilelerle temasta bulunduğu ülkelere de yaygınlaşıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na kahvenin girişi, 2. Viyana Kuşatması'na dayanıyor. İngiltere'de 1650'lerde, Fransa'da 1660'larda yaygınlaşıyor. Avrupa ülkeleri kolonilerinde kahve üretimi yapıyor. Bu nedenle de İstanbul, kahvenin dünyaca sevilen bir içecek olmasında çok önemli bir başlangıç noktası şeklinde konuştu.
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Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü

 Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.
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