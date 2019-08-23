Ekonomi Antalyaya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 10 milyonu aştı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti.

En çok turist Rusya ve Almanya'dan

Bu yılın aynı döneminde ise Antalya'ya 10 milyon 5 bin 323 turist gelerek, yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

  • Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya'nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "22 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." paylaşımında bulundu.
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