Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 10 milyonu aştı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti.

En çok turist Rusya ve Almanya'dan

Bu yılın aynı döneminde ise Antalya'ya 10 milyon 5 bin 323 turist gelerek, yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.