Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı yüzde 96 arttı

Ekonomi

Boeing'in tavrına kızıp 22 milyar dolarlık siparişi iptal etti

Bin uçaklık filoya ulaşarak dünyanın en büyük filosuna sahip havayolu şirketi olmak isteyen Endonezya merkezli Lion Air, ekim ayından yaşanan uçak kazasının ardından dünyanın en büyük iki üreticisinden biri olan Boeing'in tavrına kızarak 22 milyar dolarlık siparişi iptal etti.