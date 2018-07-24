Antalya’ya turist yağıyor

İki yıllık kriz sonrasında 2017 yılında toparlanan Türkiye turizmi, buyıl ful kapasiteyle milyonları ağırlıyor. Turizmin başkenti Antalya'ya ise adeta turist yağıyor. 22 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından kente gelen turist sayısı yüzde 34’lük artış ile 6 milyon 356 bin 279 kişi oldu. Antalya’ya 2014 yılının aynı döneminde 6 milyon 51 bin 479 turist gelmişti. 2014 rakamlarını geride bırakan Antalya’nın Kurban Bayramı ile zirve yapması bekleniyor. Bu yıl 9 gün olması beklenen Kurban Bayramı tatili için de rezervasyonların büyük kısmının şimdiden doldu.

HEDEF 14 MİLYON TURİST AĞIRLAMAK

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 22’si itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor. Antalya'ya, 22 Temmuz itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 7 milyona doğru ilerliyor. 2018 yılının 1 Ocak - 22 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34'lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.

REKABET GÜCÜMÜZ İYİ HIZLI DÖNÜŞ YAPTIK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018’de Türkiye’nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti. Turizmdeki 2015, 2016 yıllarındaki sorunlu dönemin çabuk atlatıldığını dile getiren Ayık, “Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018’in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Antalya, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014’te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya’nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül, sezonunun ardından hedeflediğimiz 14 milyon bandını geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Doluluk yüzde 90

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekerek, rakamların beklentileri doğrultusunda ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Geçen yıla oranla tüm pazarlarda büyüme olduğunu işaret eden Yağcı, “Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. 6 milyon turist hedefine bu aylarda yaklaşacağımızı bekliyordum. Beklentilerimiz oranındaki rakama ulaştık. Bölge ve tesise, fiyat sıkalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında” dedi.

İç pazarda büyük hareketlilik

Dış pazarın yanında iç pazara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Ayık, “İç pazarda hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi 10 milyondur. Türkiye’de iç pazarda 15 ile 20 milyon civarı insan hareketi var. Ancak konaklama tesisleri açısından bakıldığında 6-6,5 milyon civarında bir hareketlilik var. Acenteler, tur operatörleri ve otellerden aldığımız verilere göre, geçen yılki konaklama tesislerindeki yerli turist sayısı 6-6,5 milyon civarındaydı, bu yıl ise 10 milyonu yakalamak.”