EkonomiAntarktikaya 2 çıkarma 29 Türk katılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor

Antarktika'ya 2. çıkarma! 29 Türk katılacak

Türkiye çok sayıda ülkenin üs kurduğu Antarktika için ikinci çıkarmaya hazırlanıyor. İlkinde 9 bilim insanın katıldığı Antarktika seferinin ikincisi planlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Antarktik ekibinin 29 üyesiyle, 19 Şubat-6 Nisan'da 2. bilim seferini gerçekleştireceğini hedefin ise Antarktika'da " Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü'' kurmak olduğunu belirtti.

Haber MerkeziAA
Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor
Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor

Bakan Özlü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Bakanlık uhdesinde, Antarktika'da kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLKİNE 9 BİLİM İNSANI KATILMIŞTI

Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika'da, 1967 yılından bu yana Türk bilim insanlarının da bölgede çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özlü, bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin, 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

100 BİLİM İNSANI KATILACAK

Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 19 Şubat-6 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirerek, "2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi ve yapılacak ikili iş birlikleri çerçevesinde, Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü kurulum çalışmalarına katkı sağlamak ve Antarktika konusunda bilimsel yetkinliğimizi artırmak için 30'dan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yaklaşık 100 bilim insanı proje araştırmalarına katılacak." ifadesini kullandı.

Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ OLACAK

Antarktika'da gerçekleştirilecek ikili iş birliği çalışmalarının, detayları hakkında bilgi veren Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bern Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi'nden 8 bilim insanının; Polonya Henry Arctowski Antarktik Üssü, Belçika Princess Elisabeth Antarktik Üssü, Çek Cumhuriyeti Mendel Antarktik Üssü ve Bulgaristan St. Kliment Ohridski Antarktik Üssü'nde araştırma yapacaklarını söyledi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ ŞİLİ'NİN ÜSSÜNE GİDECEK

Özlü, Antarktika'da inşa edilecek "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü"nün kurulması ve işletilmesi çalışmalarında ortaya çıkabilecek çevresel yükümlülüklerin ele alındığına değinerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilcinin de bölgede gözlemlerde bulunmak üzere Şili'ye ait Escudero Antarktik Üssü'ne gideceğini kaydetti.

Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor

18 PROJE YÜRÜTÜLECEK

Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında, bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 29 kişilik ekibin kıtaya gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi çerçevesinde kurulması planlanan Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve kıtada özgün bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sefer kapsamında bilimsel araştırmalara ve fizibilite çalışmalarına katkı sağlamak üzere 18 proje belirlendi. Söz konusu projelerde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temsilcilerinden oluşan 29 araştırmacı sefer ekibinde yer alacak, 83 araştırmacı ise projeler kapsamındaki faaliyetlerini ülkemizde yürütecek."

Türk Antarktik ekibi 2. seferine hazırlanıyor

Antarktika'nın dünyanın geleceği, bölgede kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü"nün ise ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Özlü, Aarhus Üniversitesi (Danimarka), Ankara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversites'nin de projelere katkı sağladığını aktardı.

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