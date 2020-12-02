Anti-kovid önerileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın ile geçen bir yılın ardından işdünyasının 2021 yılı beklentilerini 8 başlık halinde açıkladı. 2021 yılının koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte yaşayacağı bir yıl olacağına işaret eden Avdagiç, “İş dünyası olarak 2021’de umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız” dedi.

BİZ DE KATKI VERİRİZ

İstanbul Ticaret Odası olarak 2021’de ekonomi politikalarının oluşumunda ve reel sektörle uyum içinde uygulanmasında aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirten Avdagiç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekonominin iyi işlemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine İstanbul özel sektörü olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2021 yılı faaliyetlerimizi ‘Üretim ve İhracatta Anti-Kovid 2021’ teması üzerine kurduk. Bu tedbirler, özel sektörün dayanıklılığını artıracak ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapılması açısından kıymetli olacak” açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç

8 MADDELİK ÖNERİ

Avdagiç, “Anti-Kovid 2021 önerileri” şeklinde adlandırdığı ve özel sektöre dayanıklılık katacağını ifade ettiği 8 başlıklı önerilerini şu şekilde sıraladı: “İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır. Ayrıca bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kar tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz. Ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir. Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir. Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek sağlayacaktır.”

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KISA ÇALIŞMA