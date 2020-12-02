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Anti-kovid önerileri

Anti-kovid önerileri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni yılda reel sektör için yokuş kalkış desteği olacak önerilerde bulundu. Önlemler çerçevesinde kapalı işletmelerin bu süreç boyunca vergisel yükümlülüklerinin askıya alınmasının yararlı olacağını belirten Avdagiç, “Faizsiz kredi desteği de verilmeli. Stok, kasa ve sicil affı da olmalı” dedi. Salgın döneminin Türkiye için doğru bir strateji ile sıçrama dönemine dönüşebileceğini belirten Avdagiç, “Üretim kompozisyonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı olacaktır. Bu yüzden reel sektör ve hükü met olarak odaklanmamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır. İstanbul yılın ilk 10 ayında 54 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının yüzde 43,2’sini tek başına gerçekleştirdi. Geçen yıl bu oran yüzde 42,6 idi. İstanbul pandemi şartlarına rağmen Türkiye ihracatındaki payını korumayı başardı” diye konuştu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye ihracatının yüzde 43,2’sini tek başına gerçekleştirdi.
Türkiye ihracatının yüzde 43,2’sini tek başına gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın ile geçen bir yılın ardından işdünyasının 2021 yılı beklentilerini 8 başlık halinde açıkladı. 2021 yılının koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte yaşayacağı bir yıl olacağına işaret eden Avdagiç, “İş dünyası olarak 2021’de umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız” dedi.

BİZ DE KATKI VERİRİZ

  • İstanbul Ticaret Odası olarak 2021’de ekonomi politikalarının oluşumunda ve reel sektörle uyum içinde uygulanmasında aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirten Avdagiç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekonominin iyi işlemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine İstanbul özel sektörü olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2021 yılı faaliyetlerimizi ‘Üretim ve İhracatta Anti-Kovid 2021’ teması üzerine kurduk. Bu tedbirler, özel sektörün dayanıklılığını artıracak ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapılması açısından kıymetli olacak” açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç

8 MADDELİK ÖNERİ

Avdagiç, “Anti-Kovid 2021 önerileri” şeklinde adlandırdığı ve özel sektöre dayanıklılık katacağını ifade ettiği 8 başlıklı önerilerini şu şekilde sıraladı: “İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır. Ayrıca bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kar tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz. Ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir. Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir. Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek sağlayacaktır.”

KISA ÇALIŞMA

  • Öneriler arasında Kısa Çalışma Ödeneği de yer aldı. Sisteme yeni başvuru imkanı tanınması önerisinde bulunan Avdagiç, “30 Haziran’dan sonra işe başlayanlara da ödeneğe başvuru hakkı tanınması istihdam piyasamıza yeni bir soluk getirecektir” dedi. İstihdam edilen çalışanların deneme süreleri de İTO’nun gündeminde yer aldı. Yeni istihdamın ‘deneme süresi’ ile sınırlı olmak üzere işten çıkarma yasağı kapsamına dahil edilmemesinin özellikle sanayi sektöründe yeni istihdamın önünü açacağı kanaatinde olduklarına dikkat çeken Avdagiç diğer önerilerini ise şöyle sıraladı: “Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemeler kapsamındadır. İş dünyamızın birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi özel sektörün finansman talebini ciddi ölçüde azaltacak bir düzenleme olur. Bu düzenlemenin faiz oranlarının geri gelmesi sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz.”
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