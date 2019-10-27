Ekonomi Antibiyotikte büyük tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antibiyotikte büyük tasarruf

Türkiye, bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı başlattığı mücadelede önemli başarılara imza attı. Sekiz yıl önce yıllık 200 milyon kutuyu geçen antibiyotik kullanımı geçen yıl 100 milyon kutu sınırına çekildi. Bilinçli kullan sayesinde 1,7 milyar liralık tarassufa sağlandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ve sonrasında gelişen antibiyotik direnci Türkiye'nin en önemli sağlık sorunları arasında bulunuyor. Akılcı ilaç kullanımının önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Antibiyotik direnci, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riski" dedi.

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ AZALDI

2018 yılında, 81 ilde 32 bin sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Koca, "828 bin vatandaşımızı akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdik. Kamu spotları hazırladık ve iletişim kampanyaları düzenledik. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde 2011 yılında bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimimiz 2018 yılında 31 birime geriledi" ifadelerini kullandı.

HEKİMLERİN ANTİBİYOTİK YAZMASI AZALDI

2011 yılında reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotiğin yer aldığını ifade eden Koca, "2017’de reçetelerin yüzde 25’inde antibiyotik yer aldığı tespit edildi. Yani hekimlerimizin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 28,5 azalma görüldü" diye konuştu.

101 MİLYON DAHA AZ KUTU TÜKETİLDİ

8 yıl önce antibiyotik kutu satışının 218 milyon kutu olarak gerçekleştiğini vurgulayan Koca "Şayet, antibiyotik tüketimimiz aynı oranda devam etseydi, 2018 yılında 267 milyon kutu antibiyotik tüketmiş olacaktık. Oysa çalışmalarımız neticesinde geçen yılki antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlendi. Dolayısıyla 2018 yılında 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi. 2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’nin yaklaşık 11 TL’sini antibiyotikler için harcarken, 2018 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 4,5 TL’sini antibiyotikler için harcadığımız tespit edildi" dedi.

  • BÜTÇEYE 1,7 MİLYAR KATKI
  • Fahrettin Koca
  • "Antibiyotik tüketimimiz 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2018 yılında antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 3 milyar TL olacaktı" diyen Bakan Fahrettin Koca, "Oysaki çalışmalarımız neticesinde bu rakam 1 milyar 293 milyon TL olarak tespit edildi. Dolayısıyla ülkemiz bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlandı. Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlandı hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atıldı" dedi.

İngiltere’ye not uyarısı
EKONOMİ
İngiltere’ye not uyarısı
ABD savunmasız vegüçsüz bir Türkiye istiyor

ABD savunmasız ve
güçsüz bir Türkiye istiyor

​ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor.
Barış Pınarındanbereket fışkıracak

Barış Pınarı'ndan
bereket fışkıracak

Tel Abyad ve Rasulayn'da tarım ve hayvancılık hamlesi.
Milli Orduvatanı için savaşıyor

Milli Ordu
vatanı için savaşıyor

​Suriye Milli Ordusu 3 harekatta toplam 1018 şehit verdi.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasında<br>'like' çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.