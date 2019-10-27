Antibiyotikte büyük tasarruf

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ve sonrasında gelişen antibiyotik direnci Türkiye'nin en önemli sağlık sorunları arasında bulunuyor. Akılcı ilaç kullanımının önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Antibiyotik direnci, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riski" dedi.

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ AZALDI

2018 yılında, 81 ilde 32 bin sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Koca, "828 bin vatandaşımızı akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdik. Kamu spotları hazırladık ve iletişim kampanyaları düzenledik. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde 2011 yılında bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimimiz 2018 yılında 31 birime geriledi" ifadelerini kullandı.

HEKİMLERİN ANTİBİYOTİK YAZMASI AZALDI

2011 yılında reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotiğin yer aldığını ifade eden Koca, "2017’de reçetelerin yüzde 25’inde antibiyotik yer aldığı tespit edildi. Yani hekimlerimizin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 28,5 azalma görüldü" diye konuştu.

101 MİLYON DAHA AZ KUTU TÜKETİLDİ

8 yıl önce antibiyotik kutu satışının 218 milyon kutu olarak gerçekleştiğini vurgulayan Koca "Şayet, antibiyotik tüketimimiz aynı oranda devam etseydi, 2018 yılında 267 milyon kutu antibiyotik tüketmiş olacaktık. Oysa çalışmalarımız neticesinde geçen yılki antibiyotik tüketimimiz kutu bazında 166 milyon olarak belirlendi. Dolayısıyla 2018 yılında 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi. 2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’nin yaklaşık 11 TL’sini antibiyotikler için harcarken, 2018 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 4,5 TL’sini antibiyotikler için harcadığımız tespit edildi" dedi.

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BÜTÇEYE 1,7 MİLYAR KATKI

Fahrettin Koca

"Antibiyotik tüketimimiz 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2018 yılında antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 3 milyar TL olacaktı" diyen Bakan Fahrettin Koca, "Oysaki çalışmalarımız neticesinde bu rakam 1 milyar 293 milyon TL olarak tespit edildi. Dolayısıyla ülkemiz bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlandı. Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlandı hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atıldı" dedi.