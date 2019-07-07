Ekonomi Anzer balının kilogramı bin lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anzer balının kilogramı bin lira oldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balının kilogramı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
Anzer balına talep arttı.
Anzer balına talep arttı.

Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanla güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor.

Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor.

Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor. Arının beslenebilmesi için belli miktarda bal ise kovan içerisinde bırakılıyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

HASTALARA ÖNCELİK TANINIYOR

Son yıllarda taleplerin yoğunluğu dolayısıyla adeta "para basan" Anzer balında önceliği hastalara tanıyan kooperatif yönetimi, taleplerin karşılanması için gramla satış gerçekleştiriyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, yaptığı açıklamada, 2018 yılında üretimin düşük olduğunu belirterek, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla rekoltenin artmasını, yaklaşık 2 bin 500 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekledikleri söyledi.

Taleplerin her yıl arttığına işaret eden Civelek, "Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan yaklaşık bin 500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız. Özellikle bu yıl çiçeğin çok bol olması kaliteli polen alma imkanı sağlayacak." dedi.

REKLAM

"FİYAT BELİRLENİRKEN EKONOMİK DENGELER GÖZETİLDİ"

Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir artış yapmadan kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Ülkedeki ekonomik daralma nedeniyle fiyatlarla fazla oynayamadık."

Yurt içi ve yurt dışından talepler olduğunu da değinen Civelek, "Geçen yıl Arap misafirlerimize de bal sattık. Bu yıl yine talepleri biriktiriyoruz. Spor camiasından önemli oyuncuların istekleri var. Bu yıl bal rekoltesinin yüksek olması dolayısıyla siparişleri karşılamaya çalışacağız." dedi.

"TAKLİTLERİNE KARŞI AMBALAJ DEĞİŞTİRME ÖNLEMİ"

Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığı, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerine dikkati çekerek, tüketicilerin kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodunun olmadığı ürünleri tercih etmemelerini istedi.

Coğrafi işaret çalışmalarının son aşamaya geldiği aktaran Civelek, coğrafi işaret alındıktan sonra sahte Anzer balı ile mücadelenin kolaylaşacağı sözlerine ekledi.

Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu
EKONOMİ
Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

İkinci el otomobil piyasası sakin
EKONOMİ
İkinci el otomobil piyasası sakin

Gümüşhane’de 2 aylık pestil mesaisi başladı
EKONOMİ
Gümüşhane’de 2 aylık pestil mesaisi başladı
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.