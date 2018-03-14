EkonomiAPden AB ve İngiltereye ortaklık tavsiyesi
DÜNYA EKONOMİSİ

AP'den AB ve İngiltere'ye 'ortaklık' tavsiyesi

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında "ortaklık anlaşması" yapılmasını tavsiye etti. Tasarıda gelecekteki ilişkilerin ticaret, ekonomi, iç güvenlik, dış politika, savunma ve Ar-Ge projelerinde yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Haber MerkeziAA
AP'den ortaklık anlaşması tavsiyesi geldi.
AP'den ortaklık anlaşması tavsiyesi geldi.

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sonrasında "ortaklık anlaşması" yapılması tavsiyesinde bulundu.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Milletvekilleri, AB-İngiltere arasında Brexit sonrasındaki ilişkilere yönelik yasa tasarısını oyladı. Genel kurula sunulan yasa tasarısı için 544 "evet" ve 110 "hayır" oyu kullanıldı. 51 AP üyesi ise çekimser kaldı.

Tasarıda, AP milletvekilleri, AB ve İngiltere'nin gelecekteki ilişkilerinde "ortaklık anlaşması" kurulmasını tavsiye etti.

  • Gelecekte ilişkilerin ticaret, ekonomi, iç güvenlik, dış politika, savunma ve Ar-Ge projelerinde yürütülmesi gerektiği belirtilen tasarıda, İngiltere'nin sadece "işine gelen" sektörlerde ve alanlarda iş birliği yapamayacağı kaydedildi.

Tasarıda, İngiltere ile gelecekte yaşanabilecek uzlaşmazlıklarda, Avrupa Adalet Divanı'nın yetkili merci olması gerektiği bildirildi.

AP'nin Brexit müzakerelerinde etkin bir rolü olmamasına rağmen alınan karar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.

  • 751 milletvekilinin yer aldığı AP'de kabul edilen tasarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte müzakerelerin ardından yapılacak son anlaşmanın AP'den onay alması gerekiyor.

Brexit, AB liderlerinin 22-23 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere ile AB Komisyonu, aralık ayında, vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

  • Taraflar arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı müzakerelerin başlaması bekleniyor.

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