Ekonomi Ar-Ge desteği18 milyarı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ar-Ge desteği 18 milyarı aştı

Türkiye’deki teknopark sayısı 81’e çıktı. 57'si aktif olarak hizmet veren teknoparkların 24'ü kurulum aşamasında. Teknoparklara 720 milyon yatırım kaynağı aktaran hükümetin son 4 yılda bu bölgelere sağladığı vergi muafiyetleri miktarı ise 18 milyar lirayı aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Katma değerli üretim ve yeni model üretim alanlarında derinleşme sağlamak amacıyla yapılan Ar-Ge yatırımlarının yoğunlaştığı teknoparkların sayısı hızla artıyor. 2002’de 5 olan teknopark sayısı 81’e çıktı. 57'si aktif olarak hizmet veren teknoparkların 24'ü kurulum aşamasında bulunuyor. Son 15 yılda Teknoloji Geliştirme Bölgelerine rayiç bedelle 720 milyon yatırım kaynağı aktaran hükümetin bu bölgelere son 4 yılda sağladığı vergi muafiyetleri ise 18 milyar lirayı aştı.

İLK ZİYARET İSTANBUL PARK’A

Önemli çalışmaların yapıldığı merkezlerin başında İstanbul Teknopark geliyor. 4 bin 500’den fazla Ar-Ge personelinin çalıştığı İstanbul Teknopark, bin 200’den fazla yerli ve milli projeye ev sahipliği yapıyor. Buradaki SAHA İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) ayrı bir yere sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini hafta içinde İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’a yaptı.

Meskun mahal insansız müdahale aracına ilişkin incelemelerde bulunan Varank, blockchain teknolojisi üzerinden kimlik tanımlama, anne sütünün sigara ve GDO gibi zararlı maddelerden arındıracak filtreleme yöntemi, yüksek performanslı UV fotodedektörler için yapay alttaş üretilmesi hakkında bilgi aldı. Varank’a; Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

GELECEK VİZYONUNU KONUŞTUK

Varank, ziyareti sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü de deneyimledi. Söz konusu gözlük, örneğin araba tamiri yapılırken yol gösterici olma özelliği taşıyor. Mustafa Varank, Teknopark İstanbul’u gezerken Altınay firmasının bomba imha, mayın temizleme, drone gibi hava ve kara araçlarını da inceledi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk ziyaretimizi yaptığımız İstanbul Teknopark’ta faaliyetleri ve gelecek vizyonunu konuşma fırsatı bulduk” dedi.

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.