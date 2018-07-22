Ar-Ge desteği 18 milyarı aştı

Katma değerli üretim ve yeni model üretim alanlarında derinleşme sağlamak amacıyla yapılan Ar-Ge yatırımlarının yoğunlaştığı teknoparkların sayısı hızla artıyor. 2002’de 5 olan teknopark sayısı 81’e çıktı. 57'si aktif olarak hizmet veren teknoparkların 24'ü kurulum aşamasında bulunuyor. Son 15 yılda Teknoloji Geliştirme Bölgelerine rayiç bedelle 720 milyon yatırım kaynağı aktaran hükümetin bu bölgelere son 4 yılda sağladığı vergi muafiyetleri ise 18 milyar lirayı aştı.

İLK ZİYARET İSTANBUL PARK’A

Önemli çalışmaların yapıldığı merkezlerin başında İstanbul Teknopark geliyor. 4 bin 500’den fazla Ar-Ge personelinin çalıştığı İstanbul Teknopark, bin 200’den fazla yerli ve milli projeye ev sahipliği yapıyor. Buradaki SAHA İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) ayrı bir yere sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini hafta içinde İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’a yaptı.

Meskun mahal insansız müdahale aracına ilişkin incelemelerde bulunan Varank, blockchain teknolojisi üzerinden kimlik tanımlama, anne sütünün sigara ve GDO gibi zararlı maddelerden arındıracak filtreleme yöntemi, yüksek performanslı UV fotodedektörler için yapay alttaş üretilmesi hakkında bilgi aldı. Varank’a; Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

GELECEK VİZYONUNU KONUŞTUK

Varank, ziyareti sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü de deneyimledi. Söz konusu gözlük, örneğin araba tamiri yapılırken yol gösterici olma özelliği taşıyor. Mustafa Varank, Teknopark İstanbul’u gezerken Altınay firmasının bomba imha, mayın temizleme, drone gibi hava ve kara araçlarını da inceledi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk ziyaretimizi yaptığımız İstanbul Teknopark’ta faaliyetleri ve gelecek vizyonunu konuşma fırsatı bulduk” dedi.