Ekonomi AR-GE ve yenilik için 18,6 milyar liralık ödenek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AR-GE ve yenilik için 18,6 milyar liralık ödenek

AR-GE ve yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülecek "Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı" için 2023 bütçesinden yaklaşık 18,6 milyar lira ödenek kullandırılacak.

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Haber Merkezi AA
AR-GE ve yenilik için 18,6 milyar liralık ödenek
Foto/arşiv

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, AR-GE harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, tam zamanlı eşdeğer (TZE) cinsinden AR-GE personeli sayısı ve Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı alanlarında program hedefleri belirlendi.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için bütçeden 18 milyar 589 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bu çerçevede, tüm devlet ve yükseköğretim kuruluşları ile AR-GE yapan sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm girişimlerin AR-GE harcamalarının GSYH'ye oranının yıl sonunda yüzde 1,32 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu oranın gelecek yıl yüzde 1,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Bir kişi ya da grup tarafından AR-GE faaliyetleri için harcanan sürenin aynı dönemde çalışılan toplam süreye bölünmesi yoluyla hesaplanan Tam Zaman Eşdeğer (TZE) süresinin yıl sonunda 261 bin 800 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. TZE cinsinden AR-GE personeli sayısının 2023'te 300 bine ulaşması bekleniyor.

Uluslararası kabul görmüş veri tabanlarında yer alan ve makale ve derleme türündeki Türkiye adresli yayın sayısının da gelecek yıl 58 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Anılan hedeflerin gerçekleştirilmesi için sorumlu idare TÜBİTAK'a gelecek yıl bütçeden yaklaşık 14 milyar 438 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü.

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