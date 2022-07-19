AR-GE'ye bir yılda 20 milyar lira

Türkiye İstatistik Kurumu, "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2022" bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, AR-GE için geçen yıl 20 milyar 249 milyon lira harcama yapıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise bu yıl merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 26 milyar 307 milyon lira tahsis edildi.

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı geçen yıl 13 milyar 416 milyon lira oldu.

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En fazla fonlama üniversitelere yapıldı

AR-GE için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2021 yılı için en fazla harcama yüzde 48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu yüzde 15,6 ile savunma, yüzde 10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 10 ile genel bilgi gelişimi AR-GE (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak bu yıl için yapılan tahmine göre de en çok ödeneğin yüzde 38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi.

Savunma yüzde 36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,2 ile eğitim izledi.

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