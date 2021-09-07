​Ara değil ana eleman

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, “Bu aynı zamanda bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde gözden geçirmek, tekrar değerlendirmek durumunda” çağrısında bulundu.

BUNUN ÜZERİNDE ÇOK DÜŞÜNMELİYİZ

Bu konunun geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaşan İTO Başkanı Avdagiç, artık “ara eleman” değil, “ana eleman” tabirini de kullandıklarını ifade etti. Avdagiç, “İş dünyası, bugünden sonra bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. Ama büyük resme baktığımız zaman meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere uygun elemanlar yetiştirilmesi gereği üzerine daha çok düşünmeliyiz” dedi.

Şekib Avdagiç

SOMUT ÖRNEKLE ANLATTI

Avdagiç, ara eleman ücretlerinin gözden geçirilmesi konusundaki önerisini anlatırken, “Basit bir örnek vereyim; İstanbul’da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli” ifadelerini kullandı.

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6 AY KURSLA OPERATÖR

Şekib Avdagiç, üniversite mezunları için alternatif sanayi eğitimi önerisini aktarırken, üniversite mezunu ancak iş bulamayan, kendisine, ailesine ve iş dünyasına katkı sağlamak için alternatif yön arayanların mutlaka bulunduğunu kaydetti. Avdagiç, “Yeni mezun öğrenci, kendini emek sektörünün ihtiyaç duyduğu, talep ettiği mesleki alanlarda geliştirmek isteyebilir. Söz gelimi 6 ay kursa gidip CNC operatörü,

ERP yetkilisi olabilir, kalite kontrolcü olabilir, nitelik gerektiren her görevi alabilir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda lojistikten bakım işlerine kadar birçok alanda açık pozisyonlar var. Böylece hem gençlerimizin işsiz kalmasını önlemiş, reel piyasa gereksinim ve gerçekleriyle örtüşen bir çözüm üretmiş oluruz hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamış oluruz” şeklinde konuştu.

BAKANIMIZIN DENEYİMİNE İNANIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı'na yeni atanan Mahmut Özer’in mesleki eğitim konusundaki duyarlılığına şahit olduklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Piyasa beklentileri ile eğitim sisteminin çıktılarını eşleştirecek bir yapıyı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı'mızın deneyimiyle mesleki eğitim konusunda sonuç odaklı adımlar atılacağına inanıyoruz” dedi.

KOLAY DEĞİL AMA BUNU BAŞARMALIYIZ

İTO Başkanı Avdagiç, “Üniversite mezunları bu eğitimleri tercih etmeyebilir” düşüncesinde olanlar bulunabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Geçler ‘o kadar üniversite okudum, 6 ay da ilave eğitim aldım, sonra mavi yakalı olacağım’ diye de düşünebilir. Bizim bu düşüncenin olumsuzluklarını ortadan kaldıracak, piyasada geçerli meslek sahibi olmanın önemini vurgulayan tanıtımlara ağırlık vermemiz lazım. Burada temel olan, insani şartlarda ve ücretlerde çalışma imkanının sağlanmasıdır. Gençlerimiz kendi gelecekleri için, ülkemizin geleceği için yeni bir dünya kurmanın kendi tercihleriyle mümkün olduğunu göreceklerdir.”